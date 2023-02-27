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Вчера, 16:02

Курс доллара США на Мосбирже снизился до 75,8 рубля

УрБК, Москва, 09.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,83 руб., евро — 80,14 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,15%, европейской — на 0,04%.

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