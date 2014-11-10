В Верхней Пышме при поддержке «Уральских авиалиний» состоится международный турнир по настольному теннису

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. С 18 по 21 августа в Верхней Пышме состоится международный турнир по настольному теннису «URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters»
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В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что соревнования проводятся в честь 30-летнего юбилея аивакомпании при общем руководстве Минспорта РФ, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Федерации настольного тенниса России. Непосредственное проведение осуществляет Фонд поддержки и развития спорта памяти А. И. Захарова.
«Турнир пройдет во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Вход для зрителей свободный. Бесплатные билеты все желающие могут получить на входе. Для болельщиков три дня будет работать фан-зона с активностями для всех возрастов: конкурсы рисунка, сбор пазлов, раскраски футболок, игры с участниками топ-16, спортивная почта, фотосессии, мастер-классы и многое другое», — говорится в сообщении.
Церемония открытия запланирована на 20 августа в 13.30. Почетными гостями турнира будут помощник президента Российской Федерации первый вице-президент Олимпийского комитета России И. Е. Левитин, министр спорта Российской Федерации О. В. Матыцин, губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» С. Н. Скуратов.
В соревнованиях примут участие 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин), представляющие 6 государств: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения.
Российскую Федерацию представят спортсмены первой десятки рейтинга, в том числе неоднократные чемпионы России Владимир Сидоренко и двукратная чемпионка Европы до 21 года Элизабет Абраамян , чемпионы Европы в парном разряде Максим Гребнев и Лев Кацман, участница Олимпийских игр и призер чемпионатов Европы Яна Носкова и другие.
Турнир включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2023 год.
Все игры турнира будут транслироваться онлайн на YouТube-канале Федерации настольного тенниса России.