В Верхней Пышме при поддержке «Уральских авиалиний» состоится международный турнир по настольному теннису

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В минувшее воскресенье, 9 ноября, состоялось подписание ряда соглашений в рамках проведения чемпионата Европы по ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.11.2014. В минувшее воскресенье, 9 ноября, состоялось подписание ряда соглашений в рамках ...

Екатеринбург 9 ноября станет столицей ЧЕ-2015 по настольному теннису

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2014. В воскресенье, 9 ноября 2014 года состоится подписание соглашения о проведении ...

В Екатеринбурге в 2015 году пройдет чемпионат Европы по настольному теннису

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. В 2015 году Екатеринбург примет чемпионат Европы по настольному теннису. Заявка города ...

Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стал чемпионом области по гольфу

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2012. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов завоевал титул ...