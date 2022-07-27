Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил намерения городских властей построить теннисный центр на территории южного спорткомплекса

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил намерения городских властей по строительству на территории южного спорткомплекса многофункционального теннисного центра. На разработку проекта из городской казны будет выделено порядка 5-7 млн руб., сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.



Планируется, что на месте старого административно-спортивного комплекса, где проходят занятия по настольному теннису для воспитанников спортшколы № 3 имени А.Д. Мышкина, появится трехэтажное здание общей площадью около 5 тыс. кв. м. Работа над проектно-сметной документацией по строительству нового центра начнется после передачи существующего здания и земельного участка в ведение города.



«Эта территория полностью находилась в частном ведении. Сейчас формируется схема передачи земли в муниципальную собственность. Вид разрешенного использования участка позволяет приступить к проектированию. Мы будем строить центр настольного тенниса общей площадью примерно 5 тыс. кв. м с большим залом минимум на 40 столов, с трибунами. Наша главная задача — тренировочная площадка для подготовки спортсменов. Плюс проведение городских соревнований, областных, возможно и всероссийских. Необходимо сохранить те традиции, которые существуют здесь по подготовке спортсменов именно в настольном теннисе», — сказал Алексей Орлов.



Глава города также добавил, что для достижения конечного результата средств города может оказаться недостаточно.



«Предстоит определиться с источниками финансирования проекта. Затем будем обращаться к губернатору с просьбой о софинансировании непосредственно строительства. У нас есть предварительные договоренности и с инвесторами, которые готовы поучаствовать в строительстве этого важного и нужного для Екатеринбурга объекта. Это будет прекрасный подарок для жителей», — добавил глава города.



Напомним, что вопрос о строительстве на территории стадиона РТИ современного спортивного комплекса уже поднимался. Так, в прошлом году Алексей Орлов уже осматривал заброшенный стадион, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится объект, наметить перспективы.



Также в планы муниципалитета входит обустройство на этой территории парковой зоны, где смогут комфортно отдыхать жители города.



«Эта локация в Генплане закреплена как «зеленая территория». Здесь должна быть хорошая парковая зона и хорошие современные спортивные объекты», — резюмировал Алексей Орлов.



Отметим, что вопрос о восстановлении парка РТИ и спортивных объектов в нем периодически обсуждается на протяжении последних восьми лет. В министерстве же физической культуры и спорта Свердловской области в начале 2022 года заявляли, что парк завода РТИ будет возвращен в собственность города, и в нем будут построены новые спортивные объекты.



Напомним, что стадион «Южный» был построен в 1970 году. Его общая площадь составляет 1,7 тыс. кв. м. В здании спорткомплекса находятся два зала площадью 284 и 351 кв. м., в которых проходят занятия по настольному теннису для учащихся МБУ СШ № 3 имени А. Д. Мышкина. На сегодняшний день в спортивном комплексе работает шесть тренеров и занимается 184 ребенка.