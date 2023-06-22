В Екатеринбурге медбрат ЦГКБ № 1 перевел мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге сотрудник межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ...03.05.2023 Екатеринбургская предпринимательница перечислила мошенникам более 11 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, ...06.04.2023 Заместитель директора департамента УрФУ за две недели перечислила аферистам почти 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Заместитель директора департамента УрФУ обратилась в полицию с заявлением о том, что ...04.04.2023 В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года ...27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...