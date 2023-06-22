В Екатеринбурге медбрат ЦГКБ № 1 перевел мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге мошенники похитили у работника Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) № 1 около 1,2 млн руб. кредитных средств.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу, потерпевшему звонили злоумышленники, представляясь полицейскими и работниками Центробанка. Мужчине сообщили, что мошенники пытаются оформить на него крупные займы. Для предотвращения преступления ему рекомендовали взять «зеркальные кредиты» и перечислить их на «безопасные счета». После этого пострадавший последовал указаниям аферистов.



В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские проводят оперативные мероприятия.