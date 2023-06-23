Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли почти на 2%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...17.05.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 17.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,87 руб., евро — ...14.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%
УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...21.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...