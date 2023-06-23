Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли почти на 2%

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 101,25 руб., евро — 110,78 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,83%, европейской — на 1,85%.

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