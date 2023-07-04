Зарубежные путевки из России из-за ослабления рубля подорожали на 10%

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Курс евро впервые с марта 2022 года превысил 98 рублей

УрБК, Москва, 04.07.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,96 руб., евро — ...

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УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 10.30 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,32 руб., евро — ...

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 91 рубля

УрБК, Москва, 22.02.2022. Курс евро превысил отметку в 91 руб. впервые с апреля 2021 года. Об этом со ссылкой на данные ...