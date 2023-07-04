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Зарубежные путевки из России из-за ослабления рубля подорожали на 10%

УрБК, Москва, 14.08.2023. Зарубежные туры из России с середины прошлой недели подорожали на 10%. Это произошло из-за ослабления рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Слетать.ру».

По информации аналитиков и участников рынка, подорожали даже бюджетные направления.

Отметим, что курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил 101 руб., евро — 111 руб.
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