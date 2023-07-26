Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в седьмой раз стали призерами Спартакиады строительного комплекса Свердловской области

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня строителя, которое состоялось в минувшие выходные, прошло награждение победителей Спартакиады строительного комплекса Свердловской области и конкурса «Миссис Стройкомплекс — 2023». Призовые места в обоих соревнованиях традиционно заняли сотрудники компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба застройщика.В этом году спартакиада включала в себя соревнования по семи дисциплинам, и в каждом сборная «Атомстройкомплекса» заняла призовые места.«Руководство «Атомстройкомплекса» создает все условия, чтобы сотрудники могли вести здоровый образ жизни. С момента основания на предприятии сформировалась приверженность спорту и активному отдыху: руководство поощряет регулярные тренировки, многие директора профессионально занимаются спортом и мотивируют сотрудников своим личным примером. На протяжении 19 лет ежегодно мы проводим корпоративную спартакиаду среди предприятий, входящих в холдинг», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.Победительниц «Миссис Стройкомплекс — 2023» назвали после зрелищного финального шоу. Сотрудница компании «Атомстройкомплекс» Валерия Баранова получила сразу две награды и корону из рук министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова и заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Помимо титула второй вице-мисс, по итогам зрительского голосования Валерия завоевала награду «Миссис Интернет».