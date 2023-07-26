Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в седьмой раз стали призерами Спартакиады строительного комплекса Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Более 100 сотрудников «Атомстройкомплекса» получили награды от правительства ...19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...15.08.2022 «Атомстройкомплекс» в шестой раз подряд победил на спартакиаде предприятий строительного комплекса Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. «Атомстройкомплекс» в шестой раз подряд стал победителем спартакиады предприятий ...07.08.2020 Инженер «Атомстройкомплекса» стала победительницей конкурса «Миссис Стройкомплекс-2020»
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. Сотрудница «Атомстройкомплекса» Мария Вайтнер победила в финале конкурса «Миссис ...06.07.2020 Инженер по проектно-сметной работе корпорации «Атомстройкомплекс» вышла в финал конкурса «Миссис Стройкомплекс-2020»
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. Инженер по проектно-сметной работе строительной корпорации «Атомстройкомплекс» Мария ...