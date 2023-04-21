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Вчера, 14:59

Финансовый аналитик: Рубль перестанет слабеть в течение месяца

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Российский рубль перестанет слабеть в течение месяца. Локальный максимум для роста доллара США и евро уже близко. Такой прогноз дал финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Я думаю, что где-то близко уже локальный максимум. Две-три недели, может, месяц еще будет продолжение этой истории, но в меньших объемах. Пока до нас не доберется повышенная экспортная выручка от нефти и новые ограничения по капитальным операциям. Речь идет об операциях по выводу денег из страны физическими и юридическими лицами. Для этого надо не так много — 3,5-4 млрд руб. в месяц запретить выводить, и в этих условиях рынок может скорректироваться», — рассказал он УрБК.

Экономист предполагает, что возможные ограничения, скорее всего, коснутся юридических лиц — там есть оттоки по долгам и по процессам вывода бизнеса из РФ. В итоге имеется лишний спрос на валюту на сумму примерно 2 млрд руб., что частично искажает картину по курсам валют на сегодняшний день, отметил эксперт.
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