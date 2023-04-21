Финансовый аналитик: Рубль перестанет слабеть в течение месяца

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Ослабление курса рубля, произошедшее в апреле, может привести к росту инфляции летом. ...21.12.2022 Рубль не удержался
За неделю курсы доллара США и евро выросли на 7 рублей ...05.02.2021 Финансовый аналитик Виталий Калугин: Предполагаю, что есть давление на рубль со стороны Банка России
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин высказал предположение, что на текущий ...25.03.2015 На торгах курс доллара США потерял 56 копеек, евро — 36
УрБК, Москва, 25.03.2015. В ходе валютных торгов на Московской бирже в среду рубль укрепил свои позиции. Так, курс ...09.08.2011 Финансовый аналитик Константин Селянин: Девальвация рубля на 25-40% вполне вероятна даже в условиях предвыборной гонки
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2011. «События последней недели в США дистабилизировали мировые финансовые рынки и привели к ...