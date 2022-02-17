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Вчера, 14:42

Стоимость продуктов для окрошки за 10 лет выросла в 2,2 раза

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России за 10 лет стоимость продуктового набора для приготовления окрошки выросла в 2,15 раза. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.

В июле 2013 года для приготовления летнего блюда требовалось потратить 102 руб. 66 коп. В июле 2023 года стоимость продуктового набора для окрошки составила 220 руб. 42 коп.

Сильнее всего среди продуктов для окрошки подорожала колбаса: за 10 лет цена на нее выросла в 2,28 раза.
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