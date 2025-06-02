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02.06.2025

В России набор для окрошки за год подорожал на 8-9%

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России набор для окрошки за последний год подорожал на 8-9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

Согласно анализу обезличенных данных продаж по 6,6 млн чеков за прошлый год и пять месяцев текущего года, набор для окрошки на квасе стал дороже на 9%, а на кефире — на 8% год к году.

Среди ингредиентов больше всего подорожал картофель. Его средняя цена выросла на 63%, до 91 руб. за кг. Цены на квас выросли на 25%, до 125 руб. за бутылку, на сметану — на 19%, до 121 рубля за упаковку, на редис — на 12%, до 211 руб. за кг, на вареную колбасу — на 8%, до 443 руб. за батон, на огурцы — на 3%, до 201 руб. за кг. Яйца подешевели на 7%, до 113 руб. за десяток.

Что касается кисломолочных продуктов для заправки, то тан подорожал на 15%, до 110 руб. за бутылку, айран — на 4%, до 100 руб. за бутылку, а кефир — на 18%, до 92 руб.
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