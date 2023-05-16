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Вчера, 11:07

Число вакансий в строительных компаниях Свердловской области выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По итогам января-июля 2023 года строительные компании Свердловской области открыли 16 тыс. вакансий. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночный диапазон предлагаемых зарплат составил 57-126 тыс. руб. против 52-115 тыс. в 2022 году, сообщается в исследовании hh.ru.

Спрос на строительные (профильные) специальности за аналогичный период вырос на 55%, при этом количество резюме сократилось на 11%. Сейчас на одну вакансию в строительном сегменте приходится 1,5 резюме, что говорит о дефиците кадров.

Добавим, что в Свердловской области представлено больше всего вакансий в строительной сфере среди регионов Уральского федерального округа. На втором месте — Тюменская область с 10,5 тыс. вакансий, на последнем — Курганская с 1,6 тыс. вакансий.
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