В Свердловской области большая часть предлагаемых зарплат находится в диапазоне от 42 до 92 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. По итогам июня-июля 2023 года рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Свердловской области составил 42-92 тыс. руб. То есть у большинства вакансий оплата труда находится в пределах этих сумм. Годом ранее показатель составлял 35-79,3 тыс. руб., сообщается в исследовании hh.ru.



«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат — это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Уральскому бизнесу, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», — прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.



Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) более высокие зарплаты предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе, где диапазон составил 58-137,9 тыс. руб., и в Ханты-Мансийском автономном округе — 48-114,9 тыс. руб. Тюменская и Курганская области уступают Среднему Уралу по нижней планке (41 тыс. руб. и 35 тыс. руб. соответственно), но обходят по верхней (по 103 тыс. руб.). В Челябинской области рыночный диапазон составил 39-86 тыс. руб. Уточним, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос по всему УрФО.