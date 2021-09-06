В Свердловской области большая часть предлагаемых зарплат находится в диапазоне от 42 до 92 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов РФ по уровню индекса рынка ...11.03.2016 В 2015 году объем строительных работ в УрФО сократился на 13,2%
Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 млрд руб., что на 13,2% ниже ...11.03.2016 Объем строительных работ в УрФО в 2015 году сократился на 13,2%
УрБК, Москва, 11.03.2016. Объем строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2015 году составил 663,2 ...03.12.2012 В Свердловской области с июля 2009 года выявлен 541 случай незаконной деятельности игорных заведений
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. В период с июля 2009 г. по ноябрь 2012 г. управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО ...28.12.2009 С начала 2009 года индекс промышленного производства Свердловской области снизился на 20,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2009. Территориальный орган государственной статистики по Свердловской области представил ...