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Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 82 коп.

УрБК, Москва, 11.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 93 коп., до 98,20 руб., евро — на 82 коп., до 107,97 руб.
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