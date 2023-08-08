Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 82 коп.

УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2023 года. Курс долл. ...08.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,7 руб., евро — на 2,2 руб.
УрБК, Москва, 08.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2023 года. Курс долл. ...04.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2023 года. Курс долл. ...04.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 60 коп.
УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа 2023 года. Курс долл. ...01.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 01.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2023 года. Курс долл. ...