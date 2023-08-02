Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро вырос на 26 коп.

УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...28.07.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 50 коп.
УрБК, Москва, 28.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2023 года. Курс долл. ...30.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 30.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 32 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2023 года. Курс долл. США ...