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Сегодня, 17:01

Курс доллара США с начала торгов вырос на 1,06%

УрБК, Москва, 11.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 98,49 руб., евро — 108,31 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,06%, европейской — на 0,71%.
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