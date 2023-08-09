Курс доллара США на Московской бирже вырос до 99,81 рубля, евро — до 108,99 рубля

УрБК, Москва, 14.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 7.20 мск курс американской валюты составляет 99,81 руб., европейской — 108,99 руб. На момент закрытия торгов 11 августа курс доллара США составлял 99,43 руб., евро — 108,77 руб.

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