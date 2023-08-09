Курс доллара США на Московской бирже вырос до 99,81 рубля, евро — до 108,99 рубля

УрБК, Москва, 09.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...08.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,16 руб., евро — до 105,66 руб.
УрБК, Москва, 08.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...28.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.
УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...