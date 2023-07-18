В Историческом сквере Екатеринбурга открыли восстановленные бюсты Петра I и Екатерины I

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...28.06.2023 Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...21.04.2016 В Екатеринбурге городские службы начали мыть памятники
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2016. В рамках весенней уборки в Екатеринбурге специалисты МБУ «Зеленстрой» приступили к ...18.11.2014 Александр Якоб поздравил жителей Екатеринбурга с историческим днем рождения города
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поздравил жителей уральской столицы с ...13.08.2013 Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского ...