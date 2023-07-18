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В Историческом сквере Екатеринбурга открыли восстановленные бюсты Петра I и Екатерины I

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Историческом сквере Екатеринбурга состоялось торжественное открытие бюстов Петра I и Екатерины I. Изваяния стали копиями утраченных оригинальных скульптур, установленных в этой локации в XIX веке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Бронзовые бюсты императора и императрицы на каменных постаментах расположили на площадке перед Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ на улице Горького, 4а. Здесь же появилась скульптурная композиция «Завод-крепость».

В Историческом сквере Екатеринбурга открыли восстановленные бюсты Петра I и Екатерины I
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

«Мемориал создан в память об исторических изваяниях, установленных в 1886 году на плотине Городского пруда на средства, собранные горожанами. После Октябрьской революции они были снесены, а на их месте установлены бюсты известных уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, главный архитектор проекта Александр Есаков, скульптор Федор Петров, а также представитель генерального подрядчика проекта Евгений Беляев.

Алексей Орлов отметил, что восстановление данных памятников является данью уважения к истории города и еще одним подарком горожанам в честь 300-летия Екатеринбурга.
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