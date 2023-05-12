Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на три года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...28.10.2022 Банк России прогнозирует снижение ВВП на 3-3,5% в 2022 году
УрБК, Москва, 28.10.2022. Банк России ожидает, что в базовом сценарии снижение ВВП в 2022 году составит 3-3,5%. В 2023 ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...12.05.2022 Аналитики ЦБ объяснили ухудшение прогноза развития российской экономики
УрБК, Москва, 12.05.2022. Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, где объясняются основные ...