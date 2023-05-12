Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на три года

УрБК, Москва, 11.08.2023. Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы. Он опубликован на сайте регулятора.



В документе рассказывается о целях, принципах и инструментах ДКП в условиях будущей трансформации экономики. ЦБ составил три сценария. В базовом инфляция должна достичь 5%-6,5% в 2023 году и вернуться к 4% — в 2024. Предполагается, что мировая экономика будет развиваться в условиях сформировавшихся трендов без новых шоков.



Сценарий «Усиление фрагментации» предполагает дальнейший процесс разделения стран на блоки. Санкционное давление на Россию увеличится. Инфляция в этом случае вырастет в 2024 году до 5-7%, и регулятору придется проводить более жесткую ДКП.



При «Рисковом» сценарии будет сохраняться инфляционное давление в развитых странах. Из-за повышения процентных ставок ухудшится состояние финансовых организаций. В итоге может произойти мировой кризис, сопоставимый с тем, что было в 2007-2008 годах. В России инфляция в 2024 году может вырасти до 11-13% из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля. Банку России придется значительно ужесточить ДКП, и ключевая ставка может составить 12,5-13,5% годовых в 2024 году.



«Денежно-кредитная политика в любом из сценариев будет направлена на возвращение инфляции к 4%. Меры политики будут приниматься исходя из состояния экономики, динамики инфляции и ситуации на финансовых рынках», — говорится в сообщении.