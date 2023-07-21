Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По состоянию на 7 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 678 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель снизился на 0,1%, за месяц — вырос на 0,5%.