Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,9%.



«С начала 2023 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 9,6%», — говорится в сообщении.