В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...27.07.2023 В Академическом районе Екатеринбурга на Дне города выступит группа «Винтаж»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт ...07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...20.05.2021 В Екатеринбурге 22 и 23 мая закроют парковку на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для парковки автомобильного транспорта ...21.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга идет строительство еще одной школы
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна новая школа. ...