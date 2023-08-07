В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию Екатеринбурга, 15 августа на площади 1905 года даст концерт народный артист России Игорь Бутман. Выступление саксофониста станет подарком к юбилею города от ведущего застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Артист выступит на сцене вместе со своим квинтетом, начало концерта запланировано на 20.00. В этот же день Игорь Бутман примет участие в торжественном открытии нового здания музыкальной школы, расположенного в Академическом районе. Он курирует проект с момента появления самой идеи создания музыкальной школы с эстрадно-джазовым отделением в Академическом.