В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке схем городского водоснабжения и водоотведения

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Глава города Алексей Орлов подписал постановление «О создании рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Екатеринбург». Документ опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета.



В документе указано, что группа создана «в целях обеспечения устойчивого развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения» и на основе нового Генплана города. Всего в состав группы вошло 12 человек, полномочия руководителя возложены на заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко.