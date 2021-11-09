В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке схем городского водоснабжения и водоотведения

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об оформлении территории ...22.06.2021 Власти Екатеринбурга начали подготовку проекта Генплана развития города до 2045 года
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки проекта ...15.02.2017 Свердловское УФАС оштрафовало сысертское МУП ЖКХ «Западное» на 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Свердловское УФАС за нарушение закона о конкуренции оштрафовало сысертское МУП ЖКХ ...16.06.2014 Суд обязал администрацию Красноуральска утвердить схему водоснабжения и водоотведения
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2014. Прокуратура проверила исполнение органами местного самоуправления городского округа ...02.06.2014 Суд обязал администрацию Краснотурьинска разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. Краснотурьинский городской суд обязал администрацию городского округа Краснотурьинск ...