Банк России начнет тестирование цифрового рубля 15 августа

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УрБК, Москва, 02.06.2017. Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщает ...