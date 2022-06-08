Госдума приняла закон о цифровом рубле

УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты и будет выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам, сообщает Банк России.



Закон вводит в правовое поле основные понятия, нужные для внедрения нового механизма. Устанавливается правовой статус цифрового рубля, операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля (Банка России), ее участников (финансовых посредников), пользователей (граждан и компаний).



Правила проведения операций на платформе цифрового рубля утвердит совет директоров регулятора. Он же установит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях станут бесплатными, а для бизнеса тарифы за прием оплаты цифровыми рублями составит 0,3% от платежа.



Также на законодательном уровне устанавливается статус Банка России как оператора платформы и его ответственность перед пользователями.