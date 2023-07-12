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Вчера, 15:24

Совет Федерации принял закон о цифровом рубле

УрБК, Москва, 19.07.2023. Совет Федерации принял закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты и будет выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам, сообщает «Прайм».

Закон вводит в правовое поле основные понятия, нужные для внедрения нового механизма. Устанавливается правовой статус цифрового рубля, операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля (Банка России), ее участников (финансовых посредников), пользователей (граждан и компаний).

Правила проведения операций на платформе цифрового рубля утвердит совет директоров регулятора. Он же установит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях станут бесплатными, а для бизнеса тарифы за прием оплаты цифровыми рублями составит 0,3% от платежа.

Также на законодательном уровне устанавливаются статус Банка России как оператора платформы и его ответственность перед пользователями.
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