Совет Федерации принял закон о цифровом рубле

УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...

УрБК, Москва, 30.06.2021. Банк России завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года, ...

ЦБ завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года

УрБК, Москва, 26.04.2017. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий разделение банков на кредитные организации с ...

УрБК, Москва, 07.12.2010. Правление Федеральной службы по тарифам приняло решение повысить тарифы на услуги ФГУП ...

Тарифы на услуги ФГУП «Почта России» будут повышены более чем на 10%

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка России Сергей Швецов: Продажа российским населением валюты будет способствовать укреплению рубля до конца года

УрБК, Москва, 13.05.2009. «Продажа российским населением валюты, которой оно с начала кризиса купило более чем на 70 ...