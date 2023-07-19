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Вчера, 15:02

Банк России начнет тестирование цифрового рубля 15 августа

Банк России 15 августа проведет первые реальные операции с цифровым рублем. Об этом рассказала первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней», — цитирует ее «Прайм».

Сначала Центробанк проверит создание кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами, оплату товаров и услуг в магазинах. К эксперименту присоединятся 13 банков.

Напомним, что цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам. Банк России выступает оператором платформы, на которой реализуется цифровой рубль.
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