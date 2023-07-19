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Вчера, 16:44

ЦБ назвал участвующие в тестировании цифрового рубля банки

УрБК, Москва, 09.08.2023. Банк России назвал 13 кредитных организаций, которые будут участвовать в тестировании цифрового рубля, которое стартует 15 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

К проекту присоединились АО «Альфа-Банк», ВТБ, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Синара», РОСБАНК, ТКБ Банк, «МТС-Банк», «АК БАРС» Банк, КИВИ Банк, Газпромбанк, Ингосстрах Банк, «Банк ДОМ.РФ».

«Мы планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес, естественно, по своему желанию», — рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам. Банк России выступает оператором платформы, на которой реализуется цифровой рубль.
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