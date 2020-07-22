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Вчера, 12:05

В июне россияне впервые сократили сразу все виды валютных накоплений

УрБК, Москва, 09.08.2023. В июне 2023 года россияне сократили все виды своих накоплений в валюте: наличные, на зарубежных и российских счетах, у брокеров. Это первый такой случай с того момента, как Банк России начал вести данную статистику, сообщает РИА «Новости» на основе данных регулятора.

В июне население держало в иностранной валюте около 218 млрд долл. США, что на 1% меньше, чем в мае. Впервые с апреля снизился объем средств на зарубежных счетах — на 0,9%, до 73 млрд долл. США. Депозиты сократились на 2,5%, до 45,3 млрд долл. США, причем этот процесс идет 12 месяцев подряд. Объем наличной валюты снизился на 0,2%, до 96,6 млрд долл. США, средства на брокерских счетах — на 9,5%, до 2,9 млрд долл. США.
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