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Вчера, 10:01

В Банке России допускают вероятность повышения ключевой ставки в сентябре

УрБК, Москва, 09.08.2023. В Банке России нижней границей прогноза диапазона ключевой ставки назвали отметку в 8,5%. Но существует вероятность, что уже на следующем заседании совета директоров в сентябре денежно-кредитную политику вновь ужесточат. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».

«Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», — цитирует его издание.

А. Заботкин подчеркнул, что денежно-кредитная политика направлена на возврат инфляции к целевому уровню в 4% и ее стабилизации. Текущая экономическая ситуация говорит о том, что потребуется больше чем одно июльское повышение, считает он.

Напомним, что 21 июля Банк России после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.
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