В Банке России допускают вероятность повышения ключевой ставки в сентябре

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В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров регулятора 21 июля. Об этом ...

В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

УрБК, Москва, 28.06.2023. Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров ...

ЦБ РФ считает возможным сокращение ключевой ставки ниже 4%

Банк России не исключает сокращения ключевой ставки ниже 4% в случае возникновения необходимости возвращения инфляции к ...

ЦБ РФ считает возможным сокращение ключевой ставки ниже 4%

УрБК, Москва, 10.09.2020. Банк России не исключает сокращения ключевой ставки ниже 4% в случае возникновения ...

Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки к концу 2019 — началу 2020 года

УрБК, Москва, 09.10.2018. Банк России ожидает, что сможет вернуться к снижению ключевой ставки к концу 2019 года — ...