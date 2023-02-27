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В районные суды Свердловской области чаще всего поступают дела о взыскании долгов

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В январе-июне 2023 года большая часть гражданских дел, поступивших в районные (городские) суды Свердловской области, была связана со взысканием средств по кредитам и займам — 24,1% от общего числа, или 9 тыс. 699 дел. Но подобных дел стало меньше на 2% по сравнению с I полугодием 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Число рассмотренных трудовых споров выросло с 1 тыс. 364 дел в 2022 году до 1 тыс. 527 — в текущем. Количество наследственных споров увеличилось на 8,4%. Жилищных споров стало 5 тыс. 172 против 4 тыс. 748 в 2022 году. Вопросы семейных правоотношений рассматривались на 12% чаще.
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