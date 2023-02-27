В районные суды Свердловской области чаще всего поступают дела о взыскании долгов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские суды и мировые судьи Свердловской области рассмотрели ...30.01.2019 Число апелляций по искам жителей Свердловской области к страховым компаниям увеличилось на 35%
В 2018 году число апелляций по искам жителей Свердловской области к страховым компаниям увеличилось на 35% по сравнению ...13.02.2018 В Свердловской области выросла нагрузка судей из-за жилищных споров и по кредитным договорам
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2018. Число гражданских дел, поступивших мировым судьям на рассмотрение в 2017 году, ...19.02.2016 В судах Свердловской области на 38% выросло число дел по взысканию долгов по кредитам
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2016. В судах Свердловской области по итогам 2015 года на 38% по сравнению с 2014 годом ...18.02.2013 Количество судебных споров по защите прав потребителей в Свердловской области в 2012 году выросло на четверть
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. 277 449 гражданских дел поступило в суды области в 2012 году, что на 9,7% больше, чем в ...