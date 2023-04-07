В Банке России рассказали о новой мошеннической схеме с применением вирусных файлов

Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...07.11.2011 Сайт Adidas взломан
Компания-производитель спортивной одежды Adidas заявила, что ее интернет-сайт был взломан неизвестными хакерами, ...