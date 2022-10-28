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В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра в ЦПКиО имени Маяковского потребовалось более 250 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского было выделено свыше 250 млн руб. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. Он добавил, что средства поступили из городского и областного бюджетов.

«Для парка Маяковского открытие Летнего театра — это первая важная существенная культурная доминанта. Летний театр был построен в 70-е годы, а в последнее время был заброшен и использовался как склад. Проектировщики постарались сохранить задумку советских коллег и те принципы и идеи, которые были заложены при строительстве», — рассказал директор парка культуры и отдыха им. Маяковского Павел Зубакин.

Расширена вместимость площадки — теперь она составляет 1 тыс. 200 мест. По словам Павла Зубакина, новая сцена стала многофункциональной — она позволит проводить на сцене масштабные культурные и образовательные мероприятия. Также на площадке было установлено современное звуковое и световое оборудование, обновлены гримерные комнаты.

Открытие Летнего театра состоится 17 августа в 18.00 в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. На сцене выступит известный пианист Денис Мацуев совместно с Уральским филармоническим оркестром.

Добавим, что власти Екатеринбурга утвердили решение о реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в октябре 2022 года. По словам директора ЦПКиО, работы по улучшению территории парка завершатся через три-четыре года.
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