В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра в ЦПКиО имени Маяковского потребовалось более 250 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования ...01.12.2021 На полную реконструкцию ЦПКиО может потребоваться 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. На полную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха имени (ЦПКиО) Маяковского ...30.09.2014 Фан-зона в ЦПКиО к ЧМ-2018 будет расширена
Территория площадки фан-зоны в парке Маяковского будет расширенна и благоустроенна. Об этом заявил заместитель главы ...30.09.2014 Сергей Тушин: Фан-зона в ЦПКиО будет расширена и благоустроена
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2014. Территория площадки фан-зоны в парке Маяковского будет расширенна и благоустроенна. Об ...04.04.2014 На реконструкцию ЦПКиО в Екатеринбурге Свердловская область в 2014 году выделит 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с замглавы администрации ...