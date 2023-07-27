Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,8 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 24 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 ...03.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,3%
По состоянию на 27 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. ...03.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,3%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 27 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...