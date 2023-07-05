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Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В январе-июне перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 95,6 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 218,3 млн пасс. км (плюс 8,9% к уровню января-июня 2022 года).
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