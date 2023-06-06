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Администрация Екатеринбурга подготовила расписание уборки площадок для мероприятий к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Администрация Екатеринбурга подготовила расписание уборки площадок, на которых пройдут мероприятия в честь 300-летия уральской столицы. Об этом в эфире радиостанции «Город FM 107,6» рассказала председатель комитета по благоустройству администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.

По ее словам, для быстрого наведения порядка коммунальные службы из отдаленных частей города будут помогать в центре. Во время самих мероприятий будут работать дежурные бригады. В праздничные дни установят 120 дополнительных урн и контейнеров, 180 туалетных кабин, в том числе 20 — для маломобильных горожан.

Кроме того, специально к юбилею некоторые цветочные клумбы оформлены дизайнерами и имеют уникальные орнаменты. Специально ко Дню города откроется парк «Солнечные аллеи». За счет частных инвесторов в ближайшее время завершится благоустройство парка Энгельса и парка на Чкалова — Бардина — Громова.

Ряд проектов благоустройства начал реализовываться еще в 2022 году. В том числе — ремонт дорог на улицах Белинского, Гурзуфской, Библиотечной, Шефской, 8 Марта, Пархоменко, Щербакова. В текущем году уже завершены работы на улицах Евгения Савкова, Розы Люксембург, Восточной, Машинной и Сибирском тракте.

За прошлый год в Екатеринбурге проложили более 120 км сетей освещения, в том числе на отдаленных территориях. Работа продолжается и в 2023 году.
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