Администрация Екатеринбурга подготовила расписание уборки площадок для мероприятий к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...05.06.2023 Основные работы по благоустройству в парке Энгельса завершатся к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Основные работы по благоустройству парка Энгельса в Екатеринбурге будут завершены к ...30.07.2021 В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести линии освещения в отдаленных ...27.05.2013 Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга сделал замечания подрядным организациям по уборке города
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2013. Администрация города попросила подрядные организации по уборке Екатеринбурга устранить ...12.03.2013 В 2013 году в Екатеринбурге начнется реконструкция нескольких парков
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. В 2013 году в Екатеринбурге начнется реконструкция нескольких парков, а также ...