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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов снизился на 0,2%

УрБК, Москва, 03.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,99 руб., евро — 102,79 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,17%, европейской — на 0,2%.
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