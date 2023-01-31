ЕВРАЗ и участники благотворительного забега «Дай пять!» в Новокузнецке поддержали воспитанников спортшколы олимпийского резерва

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. ЕВРАЗ удвоил сумму благотворительных взносов от забега «Дай пять!», который прошел в июне в Новокузнецке. Общая цифра помощи воспитанникам спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике составила 260 тыс. руб.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, при поддержке компании три спортсменки с ограничениями в здоровье приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Воспитанницы новокузнецкой СШОР заняли призовые места: Виктория Горюнова — 2-е место в толкании ядра, Екатерина Кузнецова — 3-е место в прыжках в высоту.



Отмечается, что на часть средств также приобретут оборудование и спортивный инвентарь для тренировок воспитанников: планки для прыжков в высоту, копья и диски для метания.



Всего в соревнованиях, которые организовала Всероссийская федерация спорта слепых, выступили 132 спортсмена из 34 регионов России.



Добавим, что ЕВРАЗ и ранее помогал ученикам школы спортивного резерва. Так, в 2022 году благодаря участникам корпоративного забега «Дай пять!» для СШОР было приобретено необходимое спортивное оборудование.