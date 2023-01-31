УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:43

ЕВРАЗ и участники благотворительного забега «Дай пять!» в Новокузнецке поддержали воспитанников спортшколы олимпийского резерва

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. ЕВРАЗ удвоил сумму благотворительных взносов от забега «Дай пять!», который прошел в июне в Новокузнецке. Общая цифра помощи воспитанникам спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике составила 260 тыс. руб.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, при поддержке компании три спортсменки с ограничениями в здоровье приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Воспитанницы новокузнецкой СШОР заняли призовые места: Виктория Горюнова — 2-е место в толкании ядра, Екатерина Кузнецова — 3-е место в прыжках в высоту.

Отмечается, что на часть средств также приобретут оборудование и спортивный инвентарь для тренировок воспитанников: планки для прыжков в высоту, копья и диски для метания.

Всего в соревнованиях, которые организовала Всероссийская федерация спорта слепых, выступили 132 спортсмена из 34 регионов России.

Добавим, что ЕВРАЗ и ранее помогал ученикам школы спортивного резерва. Так, в 2022 году благодаря участникам корпоративного забега «Дай пять!» для СШОР было приобретено необходимое спортивное оборудование.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 ЕВРАЗ перечислил более 500 тыс. рублей на покупку спортивного инвентаря для школ Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ направил более 500 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования для ...

09.09.2021 ЕВРАЗ выделил детским домам и коррекционным учреждениям 750 тыс. руб. на спортивное оборудование

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. ЕВРАЗ выделил детским домам, детским садам и коррекционным учреждениям Урала и Сибири ...

30.08.2019 ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на реализацию проекта «Боевые искусства — детям» в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ЕВРАЗ продолжает оказывать поддержку детской спортивной школе олимпийского резерва ...

24.05.2019 ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В 2019 году ЕВРАЗ продолжил помогать секции боевых искусств спортивной школы ...

30.04.2019 В Нижнем Тагиле 26 мая состоится пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» 26 мая пройдет пятый благотворительный ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваевВчера, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (99)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18