ЕВРАЗ и участники благотворительного забега «Дай пять!» в Новокузнецке поддержали воспитанников спортшколы олимпийского резерва

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ направил более 500 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования для ...09.09.2021 ЕВРАЗ выделил детским домам и коррекционным учреждениям 750 тыс. руб. на спортивное оборудование
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. ЕВРАЗ выделил детским домам, детским садам и коррекционным учреждениям Урала и Сибири ...30.08.2019 ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на реализацию проекта «Боевые искусства — детям» в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ЕВРАЗ продолжает оказывать поддержку детской спортивной школе олимпийского резерва ...24.05.2019 ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В 2019 году ЕВРАЗ продолжил помогать секции боевых искусств спортивной школы ...30.04.2019 В Нижнем Тагиле 26 мая состоится пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» 26 мая пройдет пятый благотворительный ...