Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» появился в центре города

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» появился в центре уральской столицы на Плотинке возле гимназии № 9. Церемония открытия нового памятника прошла при участии главы города Алексея Орлова.



«Новый арт-объект — это огненный символ Екатеринбурга: самобытного, энергичного и молодого города. Символ многие годы будет радовать и поднимать настроение жителям и гостям уральской столицы. Думаю, это место станет популярной фотозоной. Шаг за шагом, реализуя «Реестр добрых дел» мы делаем город еще лучше, комфортнее, интереснее и красивее», — цитирует его пресс-служба администрации муниципалитета.



«Сердце Екатеринбурга» — это подарок к 300-летию города, созданный по инициативе предпринимателя Нарека Спартакяна. Форма сердца на гранитном постаменте должна отражать современность и динамику вместе с данью классическим традициям, выраженной в гранитном основании. Арт-объект должен символически объединить современный контекст и культурно-историческое наследие, людей труда, промышленников и людей творческих профессий. В том числе — их вклад в развитие Екатеринбурга.



По словам А. Орлова, перечень мероприятий, задуманных в качестве подарков на юбилей уральской столицы, включает в себя более сотни инициатив.