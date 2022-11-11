Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» появился в центре города

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию основания города. ...11.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать украшать город к новогодним праздникам
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать украшать город к новогодним ...18.02.2022 На сайте Екатеринбурга стартовало голосование по выбору изображения на реверсе памятной монеты к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. На официальном сайте Екатеринбурга сегодня стартовало голосование за символ города, ...08.09.2021 Выход новой «Энциклопедии Екатеринбурга» запланирован на конец 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Выход новой «Энциклопедии Екатеринбурга» запланирован на конец 2022 года в преддверии ...25.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит «Совету неравнодушных» план подготовки к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит на заседании общественного Совета по ...