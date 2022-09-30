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Прокуратура начала проверку по факту затопления перекрестка улиц Щербакова — Самолетной в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку в связи с коммунальной аварией, которая привела к затоплению перекрестка улиц Щербакова и Самолетной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточним, что инцидент произошел утром 3 августа из-за прорыва водопровода. Автомобильный транспорт перенаправляли в объезд, а у общественного изменились маршруты до момента устранения последствий происшествия.

«В настоящее время гарантирующим поставщиком водоснабжения в Екатеринбурге МУП «Водоканал» организованы ремонтные работы сети, подключены резервные источники водоснабжения для обеспечения населения и находящихся вблизи объектов водой. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.

Также сотрудники прокуратуры проверят состояние ливневой канализации на участке и опросят должностных лиц организации, отвечающей за состояние ливневой инфраструктуры. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
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