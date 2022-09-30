Прокуратура начала проверку по факту затопления перекрестка улиц Щербакова — Самолетной в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. Прокуратура Кировграда проводит проверку из-за коммунальной аварии, которая 13 апреля ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. Камышловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией, ...