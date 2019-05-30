В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова

Фото из Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Екатеринбурге около 05.00 3 августа произошла авария на водопроводе в районе дома № 2а на улице Щербакова. Дорогу затопило, закрыто движение троллейбусов на станциях Химмаш и Табачная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Автобусы № 36 и 97 будут идти по объезду через Кольцовский тракт. Автобус № 12 поедет через Вторчермет. В ГИБДД по Свердловской области добавили, что движение под мостом на перекрестке Щербакова — Самолетная в обе стороны ограничено, и водителей отправляют в объезд.Когда последствия аварии будут устранены, общественный транспорт вернется на привычные маршруты.