В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге перекроют путепровод на ул. Комсомольской и ограничат движение по ...14.12.2018 В Екатеринбурге изменят два маршрута движения троллейбусов из-за ремонта водовода
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В Екатеринбурге с 10.00 15 декабря до 20.00 17 декабря будет ограничено движение по ...08.08.2013 В Екатеринбурге до конца августа отремонтируют улицу Лыжников
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2013. Движение транспорта по улице Лыжников будет поэтапно перекрываться в связи с работами ...28.02.2013 В выходные будет ограничено движение на перекрестке улиц Щербакова и Павлодарского
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. 2 и 3 марта будет ограничено движение автомобильного транспорта на перекрестке улиц ...15.04.2009 С 15 апреля в Екатеринбурге перекрыто движение транспорта по улице Щербакова от улицы Самолетной до улицы Павлодарской
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2009. С 15 апреля в Екатеринбурге перекрыто движение всех видов транспорта по улице Щербакова ...