Производство сельхозпродукции в УрФО в I полугодии снизилось на 1,2%

Материалы по теме

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне снизилось на 1,4%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2022 года снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным ...

Производство сельхозпродукции в УрФО в I полугодии сократилось на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Производство сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) в I ...

Производство сельхозпродукции в УрФО в январе-сентябре сократилось на 1,4%

Производство сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2019 года ...

Производство сельхозпродукции в УрФО в январе-сентябре сократилось на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Производство сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) в ...

В 2011 году производство алюминия и бокситов в России снизилось

УрБК, Москва, 20.12.2011. Россия в январе — ноябре 2011 года увеличила производство никеля на 0,2% по сравнению с ...