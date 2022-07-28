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Производство сельхозпродукции в УрФО в I полугодии снизилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Производство сельхозпродукции за I полугодие 2023 года в Уральском федеральном округе (УрФО) сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее всего среди федеральных округов за год снизилось сельхозпроизводство в Сибирском (на 1,4%) и Южном (на 1,3%) ФО. Выросло — в Центральном (на 4%) и Северо-Западном (на 3,6%) ФО.

В целом по стране производство сельхозпродукции в январе-июне 2023 года выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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