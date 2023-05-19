УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

Компания Брусника представила проект современного паллиативного центра в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге может появиться современный паллиативный центр на 185 мест. Проект комплекса, который разместится на Уралмаше, представила компания Брусника.

Компания Брусника представила проект современного паллиативного центра в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

«Концептуально здание напоминает скорее дом отдыха. В нем семь этажей. На первом — приемное отделение, несколько палат. Здесь же буфет и холл с мобильной мебелью. Это место мы задумывали как пространство для общения, встречи с близкими и проведения досуговых мероприятий. Из него можно выйти на общественную террасу, а затем во двор», — сообщает застройщик в официальном Telegram-канале.

Планируется, что этажи со второго по шестой будут типовыми. Здесь будут расположены палаты, процедурные, кабинеты врачей, зоны отдыха и буфеты. Седьмой этаж отдан под административные помещения, лаборатории, операционные, актовый зал, столовую для персонала и террасу. Большинство технических помещений, аптечный склад, хозяйственный блок, душевые и раздевалки для работников центра будут вынесены в цоколь.

По плану медицинское учреждение должно появиться на Уралмаше рядом с Городской клинической больницей № 14. Сейчас застройщик обсуждает с властями Свердловской области возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Если переговоры пройдут успешно, паллиативный центр заменит устаревший хоспис ЦГБ № 2.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.05.2023 Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», ...

19.10.2022 Застройщик Брусника рассказал о проектах реконструкции Литературного квартала и строительства гранд-отеля

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Компания-застройщик Брусника рассказала о своих проектах реконструкции Литературного ...

18.10.2022 Застройщик Брусника предложил создать возле Литературного квартала гранд-отель «Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В Екатеринбурге на выставке-форуме 100+ TechnoBuild состоялась презентация и обсуждение ...

26.04.2022 Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Компания Брусника в сотрудничестве с голландским бюро разрабатывает новый проект ...

06.02.2020 Брусника застроит территорию у Макаровского моста

Застройщик презентовал проект на градостроительном совете Екатеринбурга ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дождиСегодня, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (74)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18