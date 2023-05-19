Компания Брусника представила проект современного паллиативного центра в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге может появиться современный паллиативный центр на 185 мест. Проект комплекса, который разместится на Уралмаше, представила компания Брусника.«Концептуально здание напоминает скорее дом отдыха. В нем семь этажей. На первом — приемное отделение, несколько палат. Здесь же буфет и холл с мобильной мебелью. Это место мы задумывали как пространство для общения, встречи с близкими и проведения досуговых мероприятий. Из него можно выйти на общественную террасу, а затем во двор», — сообщает застройщик в официальном Telegram-канале.Планируется, что этажи со второго по шестой будут типовыми. Здесь будут расположены палаты, процедурные, кабинеты врачей, зоны отдыха и буфеты. Седьмой этаж отдан под административные помещения, лаборатории, операционные, актовый зал, столовую для персонала и террасу. Большинство технических помещений, аптечный склад, хозяйственный блок, душевые и раздевалки для работников центра будут вынесены в цоколь.По плану медицинское учреждение должно появиться на Уралмаше рядом с Городской клинической больницей № 14. Сейчас застройщик обсуждает с властями Свердловской области возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Если переговоры пройдут успешно, паллиативный центр заменит устаревший хоспис ЦГБ № 2.