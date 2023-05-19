Компания Брусника представила проект современного паллиативного центра в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», ...19.10.2022 Застройщик Брусника рассказал о проектах реконструкции Литературного квартала и строительства гранд-отеля
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Компания-застройщик Брусника рассказала о своих проектах реконструкции Литературного ...18.10.2022 Застройщик Брусника предложил создать возле Литературного квартала гранд-отель «Екатеринбург»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В Екатеринбурге на выставке-форуме 100+ TechnoBuild состоялась презентация и обсуждение ...26.04.2022 Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Компания Брусника в сотрудничестве с голландским бюро разрабатывает новый проект ...06.02.2020 Брусника застроит территорию у Макаровского моста
Застройщик презентовал проект на градостроительном совете Екатеринбурга ...