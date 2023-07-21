Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17

Материалы по теме

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству котлована и монолитного каркаса в Квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение комплекса работ в блоке 17.2 в квартале 17

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство временного проезда по ул. Академика Парина

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на обустройство временного проезда вдоль квартала 12

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...