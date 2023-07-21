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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству внутриквартального проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17 от ул. Академика Ландау по территории 17 планировочного квартала района «Академический» города Екатеринбурга.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в августе 2023 года, а завершиться — до 30 ноября 2023 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется на электронной торговой площадке «КОРТРОС», номер закупочной процедуры № 43. К рассмотрению будут приниматься только заявки участников, поданные на данной электронной торговой площадке.

Начало приема заявок — 12.00 2 августа 2023 года, окончание приема — 12.00 9 августа 2023 года. Время местное.
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