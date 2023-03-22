УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:45

В Екатеринбурге выставят на торги усадьбу Блохиной на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Администрация Екатеринбурга выставит на торги усадьбу Блохиной на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале.

Стартовая цена объекта — 54 млн руб., рыночная — 35,9 млн руб. Уточняется, что в отношении здания действует договор безвозмездного пользования, который заключен со Свердловским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Он будет действовать до апреля 2024 года.

Уточним, что усадьба имеет статус объекта культурного наследия.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.03.2023 В Екатеринбурге водителям в апреле запретят парковаться на двух улицах

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге в апреле на обеих сторонах улицы Декабристов, от переулка ...

20.07.2021 Администрация Екатеринбурга дополнила список подлежащих реставрации исторических объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Перечень объектов культурного наследия Екатеринбурга, которые подлежат ремонту, ...

01.08.2018 Администрация Екатеринбурга утвердила планировку участка под ледовую арену УГМК

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил постановление о проекте ...

10.10.2016 В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург появились новые платные парковки

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. В Екатеринбурге расширяется зона платной парковки: паркоматы, соответствующие знаки и ...

17.09.2012 Шесть зданий Екатеринбурга могут включить в реестр объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Администрация Екатеринбурга занялась судьбой зданий, которые пока не входят в реестр ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (53)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18