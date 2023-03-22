В Екатеринбурге выставят на торги усадьбу Блохиной на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Администрация Екатеринбурга выставит на торги усадьбу Блохиной на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале.



Стартовая цена объекта — 54 млн руб., рыночная — 35,9 млн руб. Уточняется, что в отношении здания действует договор безвозмездного пользования, который заключен со Свердловским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Он будет действовать до апреля 2024 года.



Уточним, что усадьба имеет статус объекта культурного наследия.