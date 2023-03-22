В Екатеринбурге выставят на торги усадьбу Блохиной на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге в апреле на обеих сторонах улицы Декабристов, от переулка ...20.07.2021 Администрация Екатеринбурга дополнила список подлежащих реставрации исторических объектов
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Перечень объектов культурного наследия Екатеринбурга, которые подлежат ремонту, ...01.08.2018 Администрация Екатеринбурга утвердила планировку участка под ледовую арену УГМК
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил постановление о проекте ...10.10.2016 В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург появились новые платные парковки
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. В Екатеринбурге расширяется зона платной парковки: паркоматы, соответствующие знаки и ...17.09.2012 Шесть зданий Екатеринбурга могут включить в реестр объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Администрация Екатеринбурга занялась судьбой зданий, которые пока не входят в реестр ...