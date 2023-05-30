Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.

УрБК, Москва, 30.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 32 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2023 года. Курс долл. США ...21.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро вырос на 9 коп.
УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 73 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2023 года. Курс долл. ...