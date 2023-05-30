Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.

УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 18,32 коп., до 91,77 руб., евро снизился на 24,40 коп., до 100,69 руб.