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Вчера, 17:43

В России предложили упростить переход инвесторов от одного брокера к другому

УрБК, Москва, 01.08.2023. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) составила поправки в законодательство, которые упростят переход инвесторов от одного брокера к другому. Изменения предлагается внести в закон «О рынке ценных бумаг» и в Налоговый кодекс, сообщает «Коммерсантъ» на основе текста документа.

Согласно нововведениям, брокеры по заявлению клиента смогут получить данные о нем и его сделках от другого представителя отрасли в электронной форме. Все это будет учитываться при расчете подоходного налога. Сейчас документ находится на рассмотрении финансовых регуляторов.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что замена бумажного комплекта документов на передачу данных в электронной форме упростит и ускорит процесс обмена информацией. Благодаря этому будут правильно учтены расходы при определении сумм налога. Чтобы налогом облагался только доход от реализации ценных бумаг, инвестор сможет запросить у прежнего брокера комплект документов, подтверждающий информацию о покупке.
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