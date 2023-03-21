В России предложили упростить переход инвесторов от одного брокера к другому

С 1 апреля в России обновятся правила покупки ряда иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами. Речь идет ...21.03.2023 С 1 апреля в России изменятся правила покупки некоторых иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами
УрБК, Москва, 21.03.2023. С 1 апреля в России обновятся правила покупки ряда иностранных ценных бумаг ...28.11.2017 Подписан закон о введении в России с 1 января 2018 года системы tax free
УрБК, Москва, 28.11.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России с 1 января 2018 года системы ...06.10.2010 Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в закон «О рынке ценных бумаг», увеличивающие перечень сведений, признаваемых существенными фактами
УрБК, Москва, 06.10.2010. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и ...13.03.2009 Национальная ассоциация участников фондового рынка: Убытки неквалифицированных инвесторов должны компенсироваться в размере 100% от суммы активов, но не более 600 тыс. рублей
УрБК, Москва, 13.03.2009. Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила ФСФР РФ рассмотреть вопрос о ...