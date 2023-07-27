За полгода малый и средний бизнес в России привлек 527 млрд рублей кредитов с помощью поручительств

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Доходы бюджета Свердловской области выросли на 35,3 млрд рублей

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УрБК, Москва, 12.01.2022. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2021 году (по предварительным оценкам) ...