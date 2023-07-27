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Вчера, 14:01

За полгода малый и средний бизнес в России привлек 527 млрд рублей кредитов с помощью поручительств

УрБК, Москва, 01.08.2023. Российский малый и средний бизнес за январь-июнь 2023 года привлек 527 млрд руб. кредитных средств с помощью поручительств Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщает газета «Известия» на основе данных Корпорации МСП, которая является оператором НГС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 225,1 млрд руб. (плюс 74,6%). Микропредприятия получили 250,3 млрд руб., малые — 205,7 млрд руб., средние — 71 млрд руб.

Наибольшую поддержку получили обрабатывающие производства — 130,8 млрд руб., транспортировка и хранение — 51 млрд руб., сельское хозяйство — 30,2 млрд руб. Самые высокие темпы роста кредитования отмечены в обрабатывающих производствах (плюс 58,8 млрд руб. по сравнению с прошлым годом), строительстве (плюс 54,7 млрд руб.), торговле (плюс 47,4 млрд руб.).
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