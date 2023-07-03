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Вчера, 12:25

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в июле снизился до 52,1 пункта

УрБК, Москва, 01.08.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле уменьшился до 52,1 пункта после 52,6 пункта в июне, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство S&P Global.

Согласно данным агентства, это свидетельствует об умеренном улучшении условий деятельности российских производителей.

«Темпы роста были самыми низкими за последние девять месяцев, однако они по-прежнему превышали средние долгосрочные значения», — говорится в сообщении.

Отметим, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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