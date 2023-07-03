Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в июле снизился до 52,1 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...03.04.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта
По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 53,2 ...03.04.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта
УрБК, Москва, 03.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...01.02.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 01.02.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе 2023 года составил ...