Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 01.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 61,40 коп., до 91,59 руб., евро — на 98,42 коп., до 100,94 руб.