Число безработных на Среднем Урале составляет 15,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. По состоянию на 31 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 200 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 28 июля число безработных составляло 15 тыс. 202 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на два человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.