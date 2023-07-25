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Вчера, 18:01

Число безработных на Среднем Урале составляет 15,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. По состоянию на 31 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 200 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 июля число безработных составляло 15 тыс. 202 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на два человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.
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