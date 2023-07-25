Число безработных на Среднем Урале составляет 15,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По состоянию на 25 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 124 ...19.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 ...18.07.2023 Число безработных на Среднем Урале составляет 15 тыс. 214 человек
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. По состоянию на 18 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 214 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...05.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 ...